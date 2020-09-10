Власти Кузбасса рассказали, как будут поступать водители с пассажирами без масок Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство Кузбасса опубликовало новое распоряжение по коронавирусной инфекции. Документ дополнен алгоритмом действий водителей в случае, если в транспорте находятся пассажиры без масок.

Согласно документу, руководители организаций всех форм собственности и индивидуальные предприниматели должны обеспечивать контроль за наличием масок не только у персонала городских, пригородных и местных маршрутов, но и у пассажиров.

В том случае, если человек отказывается соблюдать масочный режим, сначала ему должно быть сделано устное предупреждение о необходимости масок и респираторов в общественных местах. В дальнейшем, если ситуация не изменилась, транспорт должен быть остановлен для вызова должностных лиц, которые имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях.