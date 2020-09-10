Водитель без прав устроил ДТП с двумя легковушками, грузовиком и микроавтобусом

Водитель без прав устроил ДТП с двумя легковушками и двумя грузовиками. ФОТО: отдел пропаганда областной Госавтоинспекции.

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, грузовика и микроавтобуса случилось в Кемерове. Водитель, из-за которого столкнулись машины, скончался на месте.

ДТП произошло 9 сентября, около 21.20, на улице Нахимова областного центра. Точную картину и причины случившегося сейчас устанавливают стражи порядка, но уже известно, что водитель автомобиля ВАЗ-21101 двигался со стороны 2-го переулка Авроры в сторону улицы Ракитянского. В какой-то момент автомобилист решил пойти на обгон и выехал на полосу встречного движения. Это решение оказалось фатальным: отечественная легковушка лоб в лоб столкнулась с грузовым автомобилем Hino-37630А. После этого грузовик врезался в припаркованную «ГАЗель». В свою очередь ее отбросило на еще один припаркованный автомобиль - Kia Sportage. 21-летний водитель отечественной легковушки скончался на месте ДТП до прибытия врачей.

На месте ДТП. ФОТО: отдел пропаганда областной Госавтоинспекции.

- Сотрудниками ГИБДД было установлено, что погибший мужчина не имел прав на управление транспортными средствами категории В, кроме того, в мае текущего года был лишен права управления транспортными средствами за отказ от прохождения освидетельствования на наличие опьянения, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет приято решение в соответствии с законодательством.