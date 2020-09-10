Коллекторы обещали кузбасской семье крупные неприятности из-за чужого долга Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Кузбассе коллекторы угрожали целой семье из-за чужих долгов. Такие действия законом были расценены как психологическое давление.

К судебным приставам обратилась жительница Анжеро-судженска, которая рассказала о регулярных звонках от коллекторов. С женщины и ее матери неизвестные требовали вернуть чужой долг, хотя женщины не имели к нему никакого отношения.

Как установили сотрудники УФССП, общение с «должниками» коллекторы поддерживали через телефонные звонки и сообщения. При этом работник коллекторского бюро не сообщал, какая именно организация требует вернут долг.

-На гражданку и ее мать было оказано психологическое давление: сотрудник бюро говорил что ему безразличны нормы действующего законодательства, обещал причинить вред брату гражданки, проходящему службу в Вооруженных силах России, устроив ему проблемы на службе; также он обещал «заблокировать кредиты» женщины, создав препятствия к их оплате, - рассказали о методах давления в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

Приставы провели административное расследование, результаты которого передали в суд. Тот, в свою очередь, признал коллекторское бюро виновным в нарушении правил общения с физическими лицами, и оштрафовал на 300 тысяч рублей.