95 случаев коронавируса выявили за сутки в Кузбассе

84 случая коронавируса выявили за сутки в Кузбассе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки выявили 84 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших достигло 7399.

Как сообщает оперативный межведомственный штаб области, на утро 10 сентября также зафиксированы 81 случай выздоровления. Всего с весны вылечились и выписаны из больниц 5453 человека. Число скончавшихся от инфекции увеличилось - до 58.

Как сообщили в оперативном штабе, один пациент скончался: у мужчины 1952 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

На данный момент в медицинских учреждениях на лечении находятся 1888 пациентов. Они изолированы и получают всю необходимую помощь. Также 1650 человек остаются в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции.