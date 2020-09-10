Еще один пациент скончался от коронавируса в Кузбассе за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе за прошедшие сутки от коронавируса скончался еще один пациент. Общее число умерших с начала пандемии составило 58 человек.

Как сообщили в оперативном штабе утром 10 сентября, у мужчины 1952 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

За минувшие сутки заболевание впервые выявлено еще у 95 человек. Общее число заболевших достигло 7399. Выздоровел 81 пациент, общее число выписанных составило 5453.

- Всего в регионе медицинскую помощь получают 1888 пациентов с диагнозом COVID-19, - добавили в оперштабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1650 человек.