В каких городах Кузбасса больше всего заболевших коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб Кузбасса опубликовал сводку по ситуации с коронавирусом на утро 10 сентября. Эксперты рассказали, в каких городах выявлено больше всего заболевших.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 95 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 43, Новокузнецк – 28, Междуреченск – восемь, Кемеровский муниципальный округ – три, Анжеро-Судженск, Прокопьевский, промышленновский и Яшкинский муниципальные округа – по два. По одному – в Мысках, Юрге, Новокузнецком районе, Чебулинском и Юргинском муниципальных округах.

Также стало известно о том, что 81 человек выписан из больниц. Число умерших увеличилось, теперь их 58. Как уточнили в оперативном штабе, у мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке.

Всего в регионе заболели 7399 человек, выздоровели 5453, медицинскую помощь получают 1888 пациентов, 1650 человек находятся на обязательной 14-дневной изоляции.