Кемерово стал лидером по числу заболевших коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативный штаб Кузбасса опубликовал статистику по заболеваемости коронавирусом в регионе. За минувшие сутки лидером стал Кемерово

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 95 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Кемерове – сразу 43. По остальным городам случаи распределились следующим образом: Новокузнецк – 28, Междуреченск – восемь, Кемеровский муниципальный округ – три, Анжеро-Судженск, Прокопьевский, промышленновский и Яшкинский муниципальные округа – по два. По одному – в Мысках, Юрге, Новокузнецком районе, Чебулинском и Юргинском муниципальных округах.

Также оперштаб сообщил, что за сутки еще 81 пациент выписан, один скончался – мужчина, проживавший в Новокузнецке.

Всего в регионе заболели 7399 человек, выздоровели 5453, медицинскую помощь получают 1888 пациентов, 1650 человек находятся на обязательной 14-дневной изоляции.