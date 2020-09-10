В поселках и деревнях Кузбасса появилась сеть 4G МегаФон

Впервые сразу в 52 поселках и деревнях Кузбасса появилась сеть 4G МегаФона. Фото: пресс-служба МегаФон

Впервые сразу в 52 поселках и деревнях Кузбасса появилась сеть 4G МегаФона. Высокая скорость передачи данных позволит кузбассовцам пользоваться цифровыми услугами.

Для порядка 55 тысяч кузбассовцев, которые живут в малых городах, поселках и деревнях, цифровые услуги стали ближе благодаря сети 4G МегаФон. В 2020 году в развитии сети LTE оператор сделал основной акцент на малых городах, поселках и деревнях региона. Основная стройка прошла в Чебулинском, Юргинском, Промышленновском, Крапивинском, Таштагольском и других районах. Сеть LTE теперь доступна жителям поселков Плотниково, поселка городского типа Мундыбаш, Верх-Чебула, Темиртау, в таких селах и деревнях, как Соколовка, Ровенский, Каип и других также шло активное строительство. Теперь кузбассовцы смогут пользоваться образовательными и развлекательными сервисами, государственными порталами и онлайн-магазинами.

- В период пандемии мобильный трафик в сети МегаФон увеличился в среднем на 15 процентов. Для того, чтобы наши абоненты оставались на связи, мы переориентировали процессы распределения нагрузок на сеть в крупных городах, продолжив строить новые базовые станции по всему Кузбассу, - рассказала директор Кузбасского отделения МегаФона Людмила Цветкова. - С начала года мы в три раза ускорили темпы строительства, что позволило нашим клиентам пользоваться наилучшим качеством связи даже в отдаленных районах области.

И если в одних селах и городах Кузбасса сеть LTE появилась впервые, то в 26 населенных пунктах, где она уже действует, сеть расширили. Так произошло в городах Ленинск-Кузнецкий, Киселевск, Междуреченск, Анжеро-Судженск и других. В общей сложности, качественной связью здесь пользуются более 720 тысяч человек.

Масштабная стройка не прошла незамеченной. В первом квартале 2020 года международная компания Ookla провела исследование, и мобильный интернет МегаФона был признан самым быстрым. На сегодняшний день средняя скорость скачивания информации в сети LTE МегаФона в Кузбассе составляет 36,64 Мбит/с.