Мэр Новокузнецка испортил плитку перед зданием администрации. ФОТО: кадр видео Сергея Кузнецова.

Глава Новокузнецка снял часть тротуарной плитки, уложенной возле здания администрации, и раскопал все, что было под ней. Так мэр города проверял, соблюдалась ли технология ее укладки.

На площади перед зданием администрации Новокузнецка в течение месяца кипит работа: здесь идет замена тротуарной плитки, строители обустраивают велосипедные дорожки и новую парковку. Одновременно с тем, как плитка складывается в узор, горожане в соцсетях выражают недовольство работой строителей. Сергей Кузнецов отреагировал на критику горожан: мол, плитку на площади перед зданием администрации города укладывают некачественно.

- В социальных сетях идет обсуждение качества проводимых работ. Ряд горожан подвергает сомнению то, что укладка плитки соответствует технологии, нет основания и так далее, - поделился глава города в соцсетях.

Под плиткой оказалась подушка. ФОТО: кадр видео Сергея Кузнецова.

Сергей Кузнецов отметил, что специально для того, чтобы горожане убедились в качестве работ, здесь сняли несколько плиток и докопали до бетонного основания.

- Мы специально демонтировали и испортили этот участок, - заявил мэр, удаляя многослойную подушку, состоящую из бетона, геосетки, гравия и прочих материалов. - Это мы сделали специально для тех, кто не верит, что здесь есть бетон.