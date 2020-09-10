В Кемерове заканчивается подача тепла в школы, детские сады и больницы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кемерове заканчивается подача тепла в учреждения социальной сферы - детские сады, школы и больницы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным на утро четверга, 10 сентября, теплоснабжение налажено в 178 дошкольных учреждениях, 78 школах, а также в 58 учреждениях здравоохранения. Работа по запуску тепла на объекты соцкультбыта продолжается.

Когда поступит тепло в многоквартирные дома, пока не сообщается.

Если у жителей есть вопросы по запуску теплоснабжения, их можно задать по телефону горячей линии Кемеровской службы спасения: (384-2) 77-05-05.

Напомним, что отопительный сезон официально стартовал в областной столице 9 сентября - распоряжение подписал мэр Илья Середюк. Тогда же подавать тепло в социальные учреждения начали в Новокузнецке, Мысках и Междуреченске, а днем ранее - в Белове.