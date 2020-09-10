Пятеро школьников ушли гулять и не вернулись в кузбасском городе Фото: Екатерина РОМАНОВА

Сразу пятеро школьников пропали в один день в Новокузнецке. В момент исчезновения дети были вместе.

Было уже 02.30, когда одна из новокузнечанок обратилась в полицию. Женщине была нужна помощь: двое ее сыновей 7 и 10 лет ушли погулять на улицу и не вернулись. Женщина попыталась разыскать мальчиков самостоятельно, но ей не удалось это сделать.

Когда стражи порядка приступили к поискам, оказалось, что вместе с мальчиками был их 9-летний двоюродный брат, который тоже не пришел домой. Родители еще не успели обратиться в полицию и пытались найти ребенка самостоятельно. А позже выяснилось, что еще двое детей, живущие неподалеку мальчики 10 и 12 лет, тоже пропали.

Всю ночь пятерых школьников искали патрульные наряды ППС, ГИБДД и Росгвардии, волонтеры.

- Детей нашли живыми и здоровыми рано утром в заброшенном частном доме. Установлено, что противоправных деяний в отношении них не совершалось, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Школьники пояснили, что заигрались на улице до позднего вечера и решили не идти домой, опасаясь, что родители их накажут.

Наказали ли мальчишек мамы и папы, в полиции не сообщили. Зато точно известно, что родителей привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Сейчас решается вопрос о постановке семей на учет.