В Кузбасс возвращается летняя жара до +25 градусов Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбасс неожиданно вернется жара до +25 градусов. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Чем ближе к концу недели, тем в регионе становится теплее, а начало следующей так и вовсе преподнесет жителям региона очень приятный сюрприз.

В понедельник, 14 сентября, днем по области ожидается +4… +9 градусов, а вот днем довольно резко потеплеет - температура повысится аж до +25 градусов! Будет дуть слабый южный ветерок со скоростью 2-7 метров в секунду, временами усиливаясь до 12 метров. День пройдет преимущественно без осадков.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда Кемерово» уже писала о приходе в регион бабьего лета. Оно станет приятным разнообразием после того, как в Кузбассе выпал первый снег и уже частыми гостями стали ночные заморозки.