Беременная женщина погибла в жестком ДТП в Новокузнецке. ФОТО: кадр видео vk.com, "ДТП Новокузнецка"

Рано утром 10 сентября в Новокузнецком районе, на 23-м километре автодороги «Обход города Новокузнецка», произошло смертельное ДТП. Авария унесла жизнь молодой беременной женщины.

Около 6.40 неподалеку от деревни Смирновка навстречу друг другу ехали два автомобиля - Toyota Corolla и Toyota Avensis. После дождя асфальт был мокрый, а скорость одной из иномарок была слишком высокой для такой погоды. В какой-то момент водитель автомобиля Toyota Corolla не справился с управлением. Машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с Toyota Avensis.

- В результате ДТП пассажир автомобиля Toyota Corolla, женщина 20 лет, скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. С травмами различной степени тяжести госпитализированы 21-летний водитель автомобиля Toyota Corolla и его 21-летний пассажир. Также с травмами средней степени тяжести госпитализирован 47-летний водитель Toyota Avensis, - сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.