Кузбассовец насмерть сбил велосипедиста из-за мухи. Фото: ГУ МВД России по кемеровской области

Житель Кузбасса насмерть сбил велосипедиста, оставив его супругу вдовой. Причиной аварии стала… обычная муха.

Летом прошлого года в Прокопьевском районе 42-летний местный житель ехал на своем автомобиле Renault Kaptur по дороге возле села Иганино. В какой-то момент в глаз мужчине попала муха, из-за чего он закрыл глаза, но при этом не снизил скорость, а продолжил езду. В результате водитель иномарки выехал на встречную полосу, а затем и на обочину, где сбил 29-летнего велосипедиста. От полученных повреждений молодой человек скончался на месте, дома его ждала жена.

Против прокопчанина возбудили уголовное дело, которое после сбора всех доказательств было направлено в суд. Он признал автомобилиста виновным и назначил ему три года условного лишения свободы с испытательным сроком в три года. Также мужчина два года не сможет управлять автомобилем, а также должен возместить вдове погибшего миллион рублей в качестве компенсации морального ущерба.