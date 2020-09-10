Почти 400 медработников заразились коронавирусом в Кузбассе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе с начала пандемии почти 400 медицинских работников заразились коронавирусом. Об этом в ходе брифинга 10 сентября сообщил оперативный штаб области.

Как рассказала первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина, по данным на 7 сентября, заболевание диагностировано у 499 человек, работающих в медучреждениях, из них 378 - это непосредственно медработники, остальные - вспомогательный персонал.

- К сожалению, мы имеем два случая летального исхода. Это работники медицинских организаций, выплатами по этому поводу занимается Фонд социального страхования, - сообщила Елена Зеленина.

Также она добавила, что из двоих скончавшихся медработников - один относился к числу младшего медперсонала, второй - среднего.

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