Еще одну школу в Кузбассе закрыли из-за коронавируса. Фото: Александр Рыбалко/ Instagram

В Кузбассе из-за коронавируса закрыли еще одну школу. Правда, не на весь год - школьники переведены на дистанционное обучение до конца следующей недели.

О временном карантине в школе № 38 Анжеро-Судженска сообщил глава города Александр Рыбалко.

- Такое решение принято сегодня на городском штабе по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, - отметил он.

Напомним, что ранее у одного из учителей был обнаружен коронавирус. На самоизоляцию был отправлен один класс и несколько педагогов из числа контактных лиц.

В четверг, 10 сентября, стало известно о втором случае заболевания среди учителей. Принято решение о закрытии школы и переводе учеников на дистанционное обучение.

- В ближайшее время в здании школы областные специалисты проведут полную дезинфекцию всех помещений, - уточнил глава города.

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