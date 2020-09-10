Из-за пассажиров без маски в Кузбассе будут вызывать полицию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе начнут вызывать полицию из-за пассажиров без масок в общественном транспорте. 8 сентября появилось новое распоряжение, которое прописывает поведение водителей и кондукторов в таких случаях.

Как говорится в документе, опубликованном 8 сентября, руководители всех транспортных предприятий должны обеспечить контроль за наличием масок не только у персонала городских, пригородных и местных маршрутов, но и у пассажиров.

Если пассажир в ответ на просьбу надеть маску ответит отказом, то ему вынесут устное предупреждение о необходимости соблюдения масочного режима в транспорте. Если данная мера не подействует, то персонал транспортного средства - автобуса, троллейбуса, трамвая, маршрутного такси-– вправе остановить движение и вызвать полицию либо других лиц, уполномоченных составлять административные протоколы.

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