Кузбассовец с могильным крестом ограбил женщину. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Зачем ему понадобился могильный крест, житель Кузбасса так и не смог объяснить. Однако именно этот крест помог раскрыть преступление.

Прокопчанка была у себя дома, когда услышала лай собаки. Женщина зашла на кухню и неожиданно увидела незнакомого мужчину. Тот стоял с ее телефоном в руках. Прокопчанка потребовала вернуть гаджет, но вместо этого незнакомец выбежал из дома.

Потерпевшая не растерялась и тут же вызвала полицию. Так как она когда-то профессионально занималась рисованием, женщине не составило труда подробно описать приметы подозреваемого. А вскоре нашлась и еще одна улика: большой металлический крест, какие обычно ставят на могилах. Сотрудники полиции предположили, что его мог оставить грабитель. Вскоре нашлись и свидетели, которые видели мужчину с крестом, идущего по проезжей части.

Вскоре удалось установить личность грабителя - 40-летнего жителя Осинников.

- Во время обыска в съемном доме, где он проживает, полицейские обнаружили похищенный телефон, который был изъят и возвращен законному владельцу. Объяснить, зачем ему понадобилось нести металлический крест, мужчина не смог, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до семи лет лишения свободы.