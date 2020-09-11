Глава Гурьевска сообщил о поджоге Фото: Евгения ГУСЕВА

Накануне ночью в Гурьевске произошло ЧП. Неизвестные совершили поджог но одной из общественных площадок.

О поджоге сообщил глава города Станислав Черданцев. По его словам, неизвестные ночью попытались устроить пожар на площади торжеств. Именно эту площадь благоустраивали в честь 85-летия Гурьевского района. А теперь злоумышленники подожгли сцену. Неладное заметили охранники спортивного комплекса «Металлург», быстро нашли источник возгорания и ликвидировали его. Глава города отметил, что сделали они это несмотря на то, что площадь не входит в зону ответственности.

- В худшем случае пострадала бы не только сцена, но и наши вековые сосны в городском парке. Заявление будет направлено в полицию, нерадивые поджигатели понесут ответственность, - заявил Станислав Черданцев.

Также глава города призвал всех воздержаться от сжигания сухой травы и листьев, быть предельно осторожными при обращении с огнем.