Подростки из Кузбасса дважды влезли в дом ради рыболовных крючков Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прогулка по улице и желание немного похулиганить завершились судебными разбирательствами для двух подростков и их 20-летнего приятеля.

Двое 17-летних жителей Тайги прогуливались по улице. Развлечения ради они разбили стекло в окне одного из жилых домов. Из жилища никто не вышел, и тогда подростки решили сами забраться внутрь. В доме они обнаружили строительный инструмент и украли его. Стоимость ущерба составила порядка 14 тысяч рублей.

На следующий день они взяли с собой на прогулку 20-летнего приятеля, и уже втроем вновь забрались в дом. В этот раз им удалось разжиться рыболовными снастями на сумму более трех тысяч рублей. Однако у дома и вещей был хозяин. Он заметил пропажу и тут же обратился в отдел полиции. Подростков установили по следам на снегу, которые вели от дома потерпевшего к дому одного из грабителей. Подросток во всем признался, а вскоре стали известны и имена его соучастников.

- В отношении 20-летнего молодого человека уголовное дело было выделено в отдельное производство, поскольку в это время родители подозреваемого заявили о его безвестном исчезновении, - отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Сотрудниками полиции его местонахождение было установлено, расследование уголовногодела в отношении него также завершено.

Приговором суда одному подростку назначено два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а второму – один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Все украденное возвращено владельцу.