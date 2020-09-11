Трое мужчин погибли в перевернувшейся машине. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области

Смертельное ДТП произошло в Прокопьевском районе города Кемерово рано утром 11 сентября. Здесь в перевернувшейся машине погибли три человека.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое случилось около 06.30 на 72-ом километре автодороги «Белово – Коновалово – Прокпьевск – Терентьевское».

Пока же известно, что рано утром со стороны города Прокопьевска автомобиль Mitsubishi Lancer двигался в сторону села Терентьевское. В какой-то момент водитель не справился с управлением, машина вылетела в кювет и опрокинулась

- В результате ДТП погибли трое мужчин, один получил травмы и госпитализирован в медучреждение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. -

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

В свою очередь, сотрудники областной Госавтоинспекции напоминают водителям о том, что в условиях непогоды на дорогах снижается видимость, поэтому передвигаться необходимо с включенными дневным светом или противотуманными фарами. Кроме того, водителям нужно учитывать и дорожные условия: мокрый асфальт, на котором существенно снижается сцепление, а это может привести к беде.