Два детских сада закрыли в Кузбассе из-за коронавируса. Фото: УФССП России по Кемеровской области

В Кузбассе временно закрыли два детских сада из-за угрозы распространения коронавируса. В ходе проверки выяснилось, что в учреждениях не соблюдается санитарно-эпидемиологический режим.

Судебные приставы отделения по Мариинску, Мариинскому и Чебулинскому районам временно приостановили деятельность двух детских садов. В ходе проверки было установлено, что в одном из них допущен ряд нарушений: не осуществлялась обработка рук антисептиком, не проводился контроль температуры тела, прибор для измерения температуры бесконтактным способом отсутствовал. Также в учреждении использовались запрещенные средства для дезинфекции. Кроме того, сотрудники, которые отвечали за санитарную обработку, не проходили обучение оказанию доврачебной помощи при отравлении дезинфицирующими средствами. В итоге детский сад был закрыт на 37 суток.

Аналогичные нарушения обнаружились во втором саду - в Мариинске - его тоже опечатали.

- Руководители муниципальных учреждений были предупреждены об административной, а также уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы, - сообщили в УФССП России по Кемеровской области. - Судебными приставами регулярно будут осуществляться проверки на предмет надлежащего исполнения судебного решения.

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