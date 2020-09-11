Сразу четыре пациента скончались от коронавируса в Кузбассе за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе за прошедшие сутки от коронавируса скончались сразу четыре пациента. Общее число умерших с начала пандемии составило 62 человека.

Как сообщили в оперативном штабе утром 11 сентября, у одного из пациентов - мужчины 1964 года рождения из Новокузнецка - на фоне сахарного диабета и патологии сердечно-сосудистой системы развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1952 года рождения из Киселевска также развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У женщины 1964 года рождения из Березовского двусторонняя полисегментарная пневмония осложнилась патологией сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием. У мужчины 1963 года рождения из Прокопьевского района также причина смерти - двусторонняя полисегментарная пневмония.

Всего за сутки заболели 93 человека, 60 выписаны, под наблюдением врачей находятся 1917 пациентов, еще 1654 - на 14-дневной изоляции.

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