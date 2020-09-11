93 случая коронавируса выявили за сутки в Кузбассе

?? случая коронавируса выявили за сутки в Кузбассе Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе за минувшие сутки выявлены 93 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб области.

На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Кузбассе достигло 7492 человек.

Также на утро 11 сентября стало известно, что выздоровели еще 60 человек - их тесты показали отрицательные результаты. Всего с начала пандемии выздоровели 5513 пациентов.

Всего в регионе находятся под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь 1917 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1654 человек.

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