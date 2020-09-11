В каких территориях выявлено больше всего заболевших коронавирусом в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативный штаб Кузбасса опубликовал сводку по ситуации с коронавирусом на утро 11 сентября. Эксперты рассказали, в каких городах выявлено больше всего заболевших.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 93 случая заражения коронавирусной инфекцией: Прокопьевск - 21, Кемерово - 20, Анжеро-Судженск - 11, Яшкинский муниципальный округ - семь, Белово - шесть, Березовский и Осинники - четыре, Кемеровский и Промышленновский муниципальные округа - по три, по два - в Ленинске-Кузнецком, Полысаеве, Беловском районе, Прокопьевском и Чебулинском муниципальных округах. Также по одному случаю выявлено в Калтане, Новокузнецке, Мариинском районе и Яйском муниципальном округе.

Стало известно и о том, что 60 человек выписаны из больниц. Число умерших увеличилось, теперь их 62. Как уточнили в оперативном штабе, у мужчины 1964 года рождения на фоне сахарного диабета и патологии сердечно-сосудистой системы развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке.У женщины 1952 года рождения из Киселевска также развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У женщины 1964 года рождения двусторонняя полисегментарная пневмония осложнилась патологией сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием. Она проживала в Березовском. И у мужчины 1963 года рождения причина смерти та же - двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Прокопьевском муниципальном округе.

Всего в регионе заболели 7492 человека, выздоровели 5513, медицинскую помощь получают 1917 пациентов, 1654 человека находятся на обязательной 14-дневной изоляции.