Прокопьевск стал лидером по числу заболевших COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативный межведомственный штаб области опубликовал статистику по коронавиурсу на утро 11 сентября. Неожиданно за минувшие сутки лидером по числу заболевших стал Прокопьевск.

В Прокопьевске был зафиксирован сразу 21 случай заболевания из 93 в целом по области. В Кемерове, который занял вторую строчку рейтинга, выявлено 20 заболевших, в Анжеро-Судженске - 11. Далее статистика выглядит следующим образом: Яшкинский муниципальный округ - семь, Белово - шесть, Березовский и Осинники - четыре, Кемеровский и Промышленновский муниципальные округа - по три, по два - в Ленинске-Кузнецком, Полысаеве, Беловском районе, Прокопьевском и Чебулинском муниципальных округах. Также по одному случаю выявлено в Калтане, Новокузнецке, Мариинском районе и Яйском муниципальном округе.

Стало известно и о том, что 60 человек выписаны из больниц. Число умерших увеличилось, теперь их 62. Причем четыре случая зафиксированы только за прошедшие сутки.

Всего в регионе заболели 7492 человека, выздоровели 5513, медицинскую помощь получают 1917 пациентов, 1654 человека находятся на обязательной 14-дневной изоляции.

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