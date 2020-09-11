Пожарные эвакуировали шесть человек из многоэтажки в Кузбассе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе пожарные эвакуировали из многоэтажки шесть человек. Ночью в здании произошло возгорание.

Как рассказали в региональном МЧС, пожар произошел в девятиэтажном доме на улице Машиностроителей в Юрге. К тому моменту, когда первое подразделение прибыло на место, на третьем этаже полыхала пластиковая дверь общедомового балкона, а на лестнице наблюдалось сильное задымление. Людей требовалось срочно эвакуировать.

- Незамедлительно специалисты в составе звена газодымозащитной службы с помощью специальных спасательных устройств вывели на улицу шесть человек, - рассказали в ведомстве. - Одновременно с действиями по спасению был ликвидирован источник возгорания. В результате пожара сгорела балконная дверь и обгорели входные двери двух квартир.

В качестве предварительной причины пожара называется нарушение правил монтажа электрооборудования.