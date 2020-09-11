В Новокузнецке пройдет продовольственная ярмарка Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новокузнецке в субботу, 12 сентября, пройдет городская продовольственная ярмарка. Она будет организована на площади общественных мероприятий в Центральном районе.

Как рассказали в мэрии, в этот день будет работать более 70 торговых точек предприятий торговли, сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края и Кузбасса.

На ярмарке жители смогут купить основные продукты питания: хлеб и хлебобулочные изделия, крупы, колбасные изделия, молочные продукты, масло растительное, льняное, кондитерские изделия, яйцо куриное, мясо говядины, свинины, птицы и индейки, рыбу живую и свежемороженую, рыбопродукты, консервацию, фрукты, овощи, мед, сухофрукты, непродовольственные товары, семена, а также изделия из верблюжьей шерсти, текстиль, постельное белье, сувениры.

Кроме того, пенсионерам донести продукты до дома помогут волонтеры, будет работать и социальное такси. Ярмарка продлится с 10.00 до 16.00.