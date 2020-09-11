Житель Азербайджана купил брак с новокузнечанкой ради временного проживания Фото: Евгения ГУСЕВА

Житель Азербайджана захотел получить разрешение на временное проживание в стране и для этого решился на фиктивный брак. Его «суженой» стала жительница Новокузнецка.

В апреле этого года мужчина обратился в отдел по вопросам миграции МВД с заявлением о выдаче разрешения на временное пребывание в России без учета квоты. Основанием для этого стал брак с россиянкой, в связи с чем разрешение было выдано.

Однако в ходе проверки прокуратура установила, что заключенный брак является фиктивным, так как его целью не было создание семьи.

- Совместно супруги не проживают и никогда не проживали, общего хозяйства не вели и не ведут, не имеют общего бюджета, не знакомили друг друга с родственниками, общих интересов, друзей и знакомых не имеют. Кроме того, за заключение брака девушка получила денежное вознаграждение, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокурор обратился в Заводский суд Новокузнецка и потребовал признать брак недействительным. Тот иск удовлетворил, и сейчас, как только судебное решение вступит в законную силу, будет решаться вопрос об аннулировании разрешения азербайджанцу на временное проживание в России и его последующем выдворении.