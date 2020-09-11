С -2 до +21 поднимется температура в Кузбассе в субботу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на субботу, 12 сентября. Выходной обещает быть комфортным.

Ночью по области прогнозируется +1… +6 градусов, однако при прояснениях возможны заморозки до 0… -2. Днем воздух прогреется до +16… +21. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, усиливаясь до 12 метров. Ожидается переменная облачность, день пройдет преимущественно без осадков, ночью и утром местами будут наблюдаться туманы.

В Кемерове ночью 12 сентября прогнозируется +1… +3, при прояснении -2 градуса. Днем потеплеет до +14… +19. Будет дуть слабый юго-восточный ветер. Также, как и в целом по области, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман.

Синоптики предупреждают, что 12-13 сентября в регионе сохранятся заморозки 0… -2 градуса.