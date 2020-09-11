ВДНХ в «Томской Писанице»!

Мероприятие ежегодно собирает садоводов-любителей, собственников фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Фото: пресс-служба музея-заповедника "Томская Писаница"

Мероприятие ежегодно собирает садоводов-любителей, собственников фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. В рамках выставки в этом году запланированы дегустации от Кузбасских кафе и ресторанов, продажа фермерской и пищевой продукции, выставка сельскохозяйственной техники, конкурсная программа для растениеводов и кулинарный поединок для посетителей музея. Для садоводов 19 сентября пройдет конкурс гигантских овощей в четырёх видах: кабачок, тыква, капуста, патиссон. Овощи-победители будут отбираться по весу.

А также конкурс на звание «Самое вкусное варенье Сибири» сразу по нескольким категориям: составу, пользе и оригинальности рецепта. Обладателей самого вкусного варенья определит народное жюри из посетителей Музея в день события.

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