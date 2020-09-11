При поддержке Россельхозбанка состоялись «Молочные сессии 9.1»

Россельхозбанк принял участие в «Молочных сессиях 9.1», встрече руководителей заводов и хозяйств, представителей крупнейших международных и российских компаний, которая состоялась 8 сентября. Сессия была организована информационным агентством Milknews и Национальным союзом производителей молока. РСХБ выступил генеральным партнером мероприятия.

Мероприятие включало в себя 2 секции: первая была посвящена анализу рыночных тенденций наряду с прогнозами, вторая — регуляторной политике российского молочного рынка. В рамках сессии были также представлены рейтинг крупнейших в РФ переработчиков молока по итогам 2019 года и рейтинг российских молочных компаний.

Продолжение читайте далее >>

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.