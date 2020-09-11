В Кузбассе проверяется информация о банкете в исправительной колонии Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе Следственный комитет проверяет информацию о банкете, который был устроен в исправительной колонии. Ее достоверность проверяют сотрудники регионального Следкома.

Ведомством проводится доследственная проверка по сообщению, которое появилось в средствах массовой информации. В нем, в частности, говорилось о том, что заключенные, отбывающие наказание в исправительной колонии № 37, устраивали на ее территории банкет.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу проводится доследственная проверка, - сообщили в ведомстве. - Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.