Рухнувшая стена насмерть придавила 11-летнюю девочку в Кузбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе рухнувшая кирпичная стена насмерть придавила 11-летнюю девочку. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело.

В пятницу, 11 сентября, около 14.15 на территории одного из заброшенных частных домов в Прокопьевске было обнаружено тело 11-летней девочки. Ее придавило частью обрушившейся кирпичной стены.

По версии следствия, днем школьница вместе с тремя сверстниками находилась в заброшенном доме, где они вместе раскачивали перегородки. В результате верхняя часть одной из стен не выдержала и рухнула на ребенка. Дети позвали на помощь прохожего, а то уже вызвал бригаду медиков. К сожалению, прибывшие на место врачи смогли лишь констатировать смерть ребенка.

-В рамках расследования уголовного дела будут установлены собственники заброшенного жилища, устанавливаться состояло ли оно на учете как ветхое. В ходе предварительного следствия будут изучены причины и условия, способствовавшие произошедшему. В том числе будет проверено, почему дети не находились в школе, - сообщили в СК СКР по Кемеровской области.

Как только ситуация прояснится, во все причастные к этому организации будут направлены информационные письма и представления. Также в ближайшее время будет ограничен свободный доступ людей к опасному дому, сам же его уже сегодня планируют снести.

-Преступления, связанные со смертью детей, стоят на особом контроле у руководства следственного управления, - добавили в ведомстве. - Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.