В Кемерове вандалы испортили портрет космонавта Алексея Леонова Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кемерове вандалы испортили портрет известного космонавта, Героя Советского Союза Алексея Леонова. Нарушителей пока не нашли.

Как сообщила пресс-служба администрации города в своем официальном телеграм-канале, ущерб портрет Леонова, размещенному на Доске почетных граждан города Кемерово на улице Дзержинского нанесли двое подростков.

-Полиции не удалось задержать злоумышленников по горячим следам - проводятся оперативные мероприятия и изучение записи с камеры видеонаблюдения, - рассказали подробности произошедшего в мэрии.

Также власти добавили, что сейчас потрет космонавта демонтирован для ремонта. В ближайшие дни он будет установлен на прежнее место.