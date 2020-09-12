Прокуратура взяла на контроль расследование смерти 11-летней девочки в заброшенном доме Фото: Екатерина РОМАНОВА

Прокуратура Кузбасса взяла на контроль расследование обстоятельств смерти 11-летней девочки в заброшенном доме. Страшная трагедия произошла 11 сентября.

Напомним, что днем ребенок в компании сверстников играл на территории заброшенного жилого дома. Дети решили раскачать перегородки, в результате чего кирпичная стена не выдержала и рухнула на 11-летнюю девочку. Медики, которых вызвал очевидец по просьбе уцелевших детей, смогли лишь констатировать смерть школьницы.

По данному факту Следственный комитет Кузбасса возбудил головное дело, сейчас все обстоятельства гибели ребенка устанавливаются.

-Прокуратурой области взято на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели 11-летней девочки в Прокопьевске, - сообщили в областной прокуратуре.

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