Роспотребнадзор оштрафовал школы и детсады Кузбасса на 2 миллиона рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

Роспотребнадзор Кузбасса оштрафовал школы и детские сады более чем на 2 миллиона рублей за неправильное и опасное питание. Нарушения были выявлены в ходе проверки.

На контроле ведомства в прошлом учебном году находилось более двух тысяч детских и подростковых образовательных организаций, среди них: 1098 детсадов, 762 школы, 121 учреждение среднего образования, 81 дом-интернат.

Согласно полученным данным, горячее питание было обеспечено во всех детских садах и домах-интернатах, охват школьников составил 92 процента, студентов – 61,5 процента. Кроме того, буфетную продукцию получали восемь процентов школьников и 38,5 процента студентов.

С 1 сентября 2019 года специалистами было проведено 684 проверки и мониторинга в отношении образовательных организаций, 22 - в отношении организаторов питания, 203 – в отношении поставщиков продуктов питания. В ходе контрольно-надзорных мероприятий отобрано и исследовано более двух тысяч проб готовых блюд и 1,4 тысячи проб пищевых продуктов и продовольственного сырья по микробиологическим, санитарно-химическим и физико-химическим показателям.

-По результатам проверок за нарушения в организации питания составлено 587 протоколов об административных правонарушениях, общая сумма наложенных штрафов составила свыше 2 миллиона рублей – сообщили в региональном ведомстве.