Еще три пациента скончались от коронавируса в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб Кузбасса опубликовал сводку по ситуации с коронавирусом на утро 12 сентября. По официальным данным, скончалось еще три пациента.

- У мужчины 1952 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1946 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы, - сообщили подробности в штабе. - У женщины 1940 года рождения из Яшкинского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы.

Также стало известно, что заболело еще 97 человек. При этом 85 пациентов выписаны из больниц, общее число выздоровевших с начала пандемии составило 5598 человек.

Сейчас в инфекционных больницах Кузбасса находятся 1926 больных коронавирусом.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1837 человек.