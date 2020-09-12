У 97 человек выявлен коронавирус в Кузбассе за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки еще 97 человек был выявлен коронавирс. Таким образом, общее число заболевших в области за все время составило 7589 человек.

Как сообщили в оперштабе, выздоровело 85 пациентов – их тесты показали отрицательные результаты. Всего от коронавируса вылечились уже 5598 человек.

К сожалению, выросло число умерших до 65. За прошедшие сутки скончалось три пациента. У мужчины 1952 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. А у пациента 1946 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. Точно так же у женщины 1940 года рождения из Яшкинского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы

В инфекционных больницах Кузбасса находятся 1926 больных коронавирусом. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1837 человек.