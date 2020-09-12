Оперштаб: коронавирус выявили в 13 городах и районах Кузбасса Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперштаб Кузбасса рассказал, в каких городах и районах выявили коронавирус на утро 12 сентября. В сводку попали 13 территорий.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 97 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 40, Кемерово – 33, Анжеро-Судженск – семь, Кемеровский муниципальный округ и Новокузнецкий район – по три, Гурьевский муниципальный округ –Мариинский район и Юрга – по двое. Еще по одному случаю выявлено в Березовском, Киселевске, Междуреченск, Беловском районе и Яйском муниципальном округе.

Также выздоровело 85 пациентов, а всего с середины марта – 5598 человек.

Трое кузбассовцев за прошедшие сутки скончались. У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове. У женщины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Яшкинском муниципальном округе. Таким образом, число мерших достигло 65.

Медицинскую помощь получают 1926 пациентов с диагнозом COVID-19, еще 1837 человек находится на 14-дневной изоляции.