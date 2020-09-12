40 из 97: Новокузнецк стал лидером по числу заболевших коронавирусом за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб области опубликовал данные по числу выявленных случаев коронавируса за сутки. На утро 12 сентября лидером среди территорий стал Новокузнецк.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 97 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 40, Кемерово – 33, Анжеро-Судженск – семь, Кемеровский муниципальный округ и Новокузнецкий район – по три, Гурьевский муниципальный округ –Мариинский район и Юрга – по двое. Еще по одному случаю выявлено в Березовском, Киселевске, Междуреченск, Беловском районе и Яйском муниципальном округе.

Также выздоровело 85 пациентов, а всего с середины марта – 5598 человек. Трое человек из Новокзнецка, Кемерова и Яшкинского муниципального округа за прошедшие сутки скончались.

Медицинскую помощь получают 1926 пациентов с диагнозом COVID-19, еще 1837 человек находится на 14-дневной изоляции.