При приемке работ в парке Березовая роща в Кемерове нашли нарушения. Фото: Илья Середюк/ vk.com

При приемке работ в парке Березовая роща, который находится в Кировском районе Кемерова, обнаружился ряд нарушений. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк во время традиционного обзора «Кемерово. Неделя»

-По национальному проекту «Жилье и городская среда» мы провели реновацию центральной аллеи «Березовой рощи» Кировского района. И на этой неделе состоялась общественная комиссия по ее приемке. По результатам были выявлены несколько, я бы сказал незначительных замечаний, сейчас подрядчик их исправляет, и после этого объект будет принят окончательно.

Напомним, что новая прогулочная зона имеет протяженность 430 метров, она не просто соединила улицу Леонова с набережной, но и стала украшением «Березовой рощи».