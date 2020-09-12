В Кузбасс пришло бабье лето Фото: Алексей БУЛАТОВ

На смену дождям и сырости в Кузбасс, наконец-то пришло бабье лето. Солнечная и теплая для сентября погода продержится несколько дней.

В течение субботы по области температура в разных районах области будет держаться в отметках +16…+21 градус. Юго-восточный ветер тоже проблем не доставит, его скорость будет достигать всего 2-7 метра в секунду, временами усиливаясь до 12 метров. Осадков не прогнозируется. В областном центре погода кардинально от области не отличается, за исключением, что в городе чуть прохладней: +14…+19 градусов.

В воскресенье, 13 сентября, ночью синоптики прогнозируют +2…+7 градусов, при прояснении 0…-2. Днем воздух прогреется до +15…+20 градусов. Ветер сменит направление на южное и усилится до 4-9 метров в секунду. В Кемерове ночью ожидается +2…+4 градуса, днем +17…+19. Дождей не предвидится.

А в понедельник, если верить прогнозам, и вовсе будет почти жара – воздух прогреется до +20…+25 градусов. Осадков также не ожидается.