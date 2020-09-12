28 детских садов будет построено в Кузбассе до конца года. Фото: Пресс-служба АПК

В Кузбассе до 2021 года введут 28 детских садов по нацпроекту «Демография». Работы ведутся с 2019 года.

С прошого года в рамках нацпроекта в регионе ввели в эксплуатацию девять детских садов. До конца 2021 года цифра увеличится до 28. В настоящее время в стадии разработки находятся проекты 6 учреждений.

Как отметил губернатор Сергей Цивилев. Новые детские сады должны быть максимально комфортными и интересными для детей, чтобы таланты и способности подрастающего поколения развивались с раннего возраста.

-Поэтому перед проектировщиками ставим задачу учитывать развивающий характер в архитектуре и дизайне помещений каждого дошкольного учреждения. По такому принципу в Кузбассе возводятся 13 новых детских сада по нацпроекту «Демография», еще один — по федеральной адресной инвестиционной программе. Это будут современные комфортные дошкольные учреждения с тематическими игровыми зонами для профориентационного воспитания, бассейнами и соляными комнатами, — подчеркнул глава региона.

Сейчас разрабатываются проекты детских садов на 140 мест в микрорайоне №55 и на 74 места по улице Суворова в Кемерове, детского сада на 200 мест в Прокопьевске, на 220 мест в Юрге и на 140 мест в пгт Яшкино. В завершающей стадии разработка проекта детского сада на 190 мест в Новоильинском районе Новокузнецка.