Кузбассовец обокрал дачный домик соседки Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Кузбассе мужчина обокрал дачный домик соседки ради желания выпить. Деньги на спиртное он выручил за счет сбыта чужих вещей.

К полицейским Анжеро-Судженска обратилась 63-летняя женщина и сообщила, что неизвестные похитили электроинструменты из ее дачного домика. Сумма причинного ущерба составила около 3000 рублей.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Это был 40-летний сосед пенсионерки по дачному участку.

-Следствием установлено, что сосед в состоянии опьянения проник на дачу к пенсионерке, похищенные инструменты сдал в комиссионный магазин, а на вырученные деньги приобрел алкоголь, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас материалы уголовного дела переданы в суд, мужчине грозит до шести лет тюрьмы. Часть похищенного имущества полицейские изъяли и вернули законной владелице.