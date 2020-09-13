Прокуратура начала проверку по факту повреждения портрета Леонова в Кемерове Фото: Екатерина РОМАНОВА

Прокуратура начала проверку по факту повреждения портрета космонавта Алексея Леонова в Кемерове. Инцидент произошел в пятницу, 11 сентября.

Как ранее сообщала администрация города, к акту вандализма причастны двое подростков, поиски которых сейчас ведутся. Сам испорченный портрет был снят и отправлен на ремонт. Утром в субботу он уже вернулся на свое место.

-Прокуратурой области организована проверка по факту повреждения портрета летчика-космонавта Алексея Леонова, установленного на Доске почетных граждан города Кемерово, - сообщили в прокуратуре. - По данному факту сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают лиц, повредивших портрет. Проведение данной проверки также взято на контроль.

Отметим, что это уже второй инцидент с порчей изображений почетных граждан города за последнее время. Так, в июле среди ночи неизвестный украл с Доски почета портреты бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева и экс-мэра Кемерова Владимира Михайлова.

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