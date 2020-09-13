В Новокузнецке после ремонта открылось акушерское отделение №1. Фото: Сергей Кузнецов/ vk.com

После ремонта в Новокузнецке открыли акушерское отделение №1. Об этом сообщил глава города Сергей Кузнецов.

В ходе проведенных работы в отделении модернизирована система газоснабжения, заменен лифт, покрашены родильные залы, палаты, процедурные, буфетные, коридоры. Частично выполнена замена сантехнического оборудования и электрических приборов.

Также пополнилась материально-техническая база – в распоряжение врачей поступили мониторы слежения за витальными функциями новорожденных и беременных женщин, два инкубатора для недоношенных детей, 25 инфузоматов для дозированного введения лекарственной терапии и парентерального питания.

-Врачи акушерского отделения № 1 Новокузнецка оказывают помощь беременным женщинам всего юга Кузбасса, с осложнениями беременности и тяжёлой экстрагенитальной патологией, - отметил Серей Кузнецов. - Только в 2019 году, в акушерском отделении №1, появились на свет: 75 двоен, две тройни. С начала текущего года и по сегодняшний день родились 56 двоен и три тройни.

Также в рамках проведенных ремонтных работ в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей поменяли систему подачи кислорода и воздуха. Сегодня в этом отделении находятся на лечении восемь недоношенных детей, в среднем вес каждого ребенка составляет порядка 960 граммов.