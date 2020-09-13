Автомобиль загорелся на кузбасской трассе

Фото: кадр Регион-42 / «ВКонтакте»

В Кузбассе на трассе загорелся автомобиль. Снимки с места пожара появились в Сети.

Инцидент произошел днем 13 сентября на автодороге Промышленная - Кемерово Промышленновского муниципального округа. Очевидцы сообщили, что водитель пытался самостоятельно потушить огонь до прибытия пожарных. Он использовал огнетушитель и песок. Однако у него ничего не вышло.

Сигнал о возгорании в автомобиле поступил на пульт диспетчера МЧС в 15:42. На место происшествия отправились четыре спасателя и одна пожарная машина. Как сообщили в МЧС по Кемеровской области, они ликвидировали возгорание в 15:42. Теперь специалистам предстоит выяснить, что было причиной пожара.