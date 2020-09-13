В Кузбассе появилось еще 105 новых пациентов с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В telegram-канале «Цивилев. Live» опубликовали актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в Кузбассе. За последние сутки на территории региона обнаружили еще 105 новых случаев коронавируса.

При этом уточняется, что 64 пациента с таким диагнозом успешно прошли курс лечения. Они выздоровели и теперь могут отправиться домой к своим родным. На данный момент в больницах Кузбасса продолжают получать лечение 1965 больных коронавирусом. Они изолированны от других людей. Также медики проверяют тех, с кем они контактировали, чтобы понять, есть ли у них это заболевание.

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