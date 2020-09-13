Еще два пациента с коронавирусом скончались в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В оперштабе Кузбасса сообщили новости о ситуации с коронавирусом на 13 сентября. За последние сутки стало известно о том, что умерли еще два человека, болевшие коронавирусом.

- У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета, - отметили в оперштабе.

Также известно, где проживали эти пациенты. Один из них был жителем Калтана, другой - Новокузнецка. Таким образом, общее число умерших кузбассовцев с коронавирусом достигло 67.

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